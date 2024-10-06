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Энрике — о конфликте с Дембеле: такое случается, когда игрок не выполняет обязательства

Энрике — о конфликте с Дембеле: такое случается, когда игрок не выполняет обязательства
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о наличии у него конфликта с крайним нападающим клуба Усманом Дембеле, который был исключён из заявки на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Когда игрок не выполняет свои обязательства, такое может случиться. Сейчас всё в порядке.

Я проявляю жёсткость тогда, когда это необходимо, а также проявляю снисходительность, когда она требуется. Это один из моих главных навыков как тренера и человека. У каждого футболиста есть обязательства, которые он должен выполнять.

Если игроки совершат серьёзную ошибку, то я приму правильное решение, независимо от того, легко это или трудно. Не буду сомневаться в решении, ведь всегда думаю о том, что лучше для команды», — приводит слова Энрике ESPN GB.

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