«Начинаю новое приключение в топ-клубе». Экс-игрок «Реала» Хесе — о переходе в «Джохор»

31-летний испанский нападающий Хесе Родригес, ранее выступавший за мадридский «Реал», прокомментировал подписание контракта с футбольным клубом «Джохор Дарул Тазим» из Малайзии.

«Очень рад новой возможности, которую даёт мне футбол. Сегодня я начинаю своё новое приключение в топ-клубе. Я уверен, что вместе мы добьёмся многих успехов, с нетерпением жду начала. Благодарен за доверие», — написал Хесе на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Испанец является воспитанником академии «сливочных». За основную команду «Реала» Хесе провёл 94 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 15 результативными передачами. Вместе с клубом Родригес стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, по разу выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА и побеждал на клубном чемпионате мира.