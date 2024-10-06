«Игрокам нужно посмотреть на себя». Магуайр встал на защиту критикуемого тен Хага

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поддержал главного тренера команды Эрика тен Хага, активно подвергающегося критике на фоне не лучших результатов «красных дьяволов».

«Футболисту легко оглядываться по сторонам и винить других людей [в неудачах], винить партнёра по команде, винить персонал или тактику. Но нужно смотреть на себя, ведь мы [футболисты] те, кто выходит на поле. Мы должны взять ответственность на себя.

Результаты не те. Знаю, что мы должны набирать больше очков. Но этого не происходит, поэтому нам нужно что-то с этим сделать, начиная с воскресенья (сегодня, 6 октября, пройдёт матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Магуайра ESPN GB.

Необычные названия футбольных клубов: