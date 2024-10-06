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«Игрокам нужно посмотреть на себя». Магуайр встал на защиту критикуемого тен Хага

«Игрокам нужно посмотреть на себя». Магуайр встал на защиту критикуемого тен Хага
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поддержал главного тренера команды Эрика тен Хага, активно подвергающегося критике на фоне не лучших результатов «красных дьяволов».

«Футболисту легко оглядываться по сторонам и винить других людей [в неудачах], винить партнёра по команде, винить персонал или тактику. Но нужно смотреть на себя, ведь мы [футболисты] те, кто выходит на поле. Мы должны взять ответственность на себя.

Результаты не те. Знаю, что мы должны набирать больше очков. Но этого не происходит, поэтому нам нужно что-то с этим сделать, начиная с воскресенья (сегодня, 6 октября, пройдёт матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Магуайра ESPN GB.

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