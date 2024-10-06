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Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с «Уралом»: я не удовлетворён, думаю, ребята тоже

Тренер «Торпедо» Кононов — о ничьей с «Уралом»: я не удовлетворён, думаю, ребята тоже
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Секулич – 16'     1:1 Нетфуллин – 90+6'    

«Нам было сложно с первых минут. «Урал» играл очень прилично, сложно было останавливать их атаки. Мы сами виноваты в том, что выход из обороны у нас не получился. Соответственно, пропустили. Потом начали владеть мячом. Но нанести всего один удар за 45 минут — это очень мало. Поэтому оценка первому тайму — плохой. Во втором тайме игра выравнялась. Не могу сказать, что мы создавали моменты, но и «Урал» ничего не сделал. В концовке мы додавили. Так получилось, что игрок соперника сыграл рукой в своей штрафной. Конечно, сложно принять такой результат «Уралу». Я понимаю и тренерский штаб, и болельщиков соперника, так как у нас были такие же игры с подобным исходом.

Можно ли меня поздравить или я расстроен? Наверное, первое, так как мы проигрывали. Что касается игры, то я не удовлетворён, думаю, что ребята тоже», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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