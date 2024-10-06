Кай Хаверц повторил бомбардирский рекорд ван Перси

Отметившись забитым мячом в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:1), нападающий «Арсенала» Кай Хаверц повторил рекорд бывшего форварда «канониров» Робина ван Перси, став вторым игроком, забившим на домашнем стадионе лондонского клуба в семи встречах подряд. Об этом информирует Squawka.

Ван Перси установил этот рекорд в сезоне-2011/2012.

25-летний Хаверц провёл за «канониров» 61 матч во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и восемью результативными передачами. Ван Перси принял участие в 278 играх во всех соревнованиях, где забил 132 гола и сделал 56 ассистов.

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