Агент: Головин уже едет в расположение сборной, он всегда делает это с удовольствием

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что 28-летний футболист уже едет в Москву для участия в тренировочном сборе российской национальной команды.
— Головин — единственный легионер в списке сборной России на октябрьские сборы.
— Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной.
— Для него не проблема ехать в Москву, даже если у команды не будет матчей?
— Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Как сборная России играет при Карпине: