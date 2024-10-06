Агент: Головин уже едет в расположение сборной, он всегда делает это с удовольствием

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что 28-летний футболист уже едет в Москву для участия в тренировочном сборе российской национальной команды.

— Головин — единственный легионер в списке сборной России на октябрьские сборы.

— Тренерский штаб посчитал нужным вызвать Сашу. Он всегда с удовольствием едет в расположение сборной.

— Для него не проблема ехать в Москву, даже если у команды не будет матчей?

— Головин уже едет в Москву. Повторюсь, что всегда едет в сборную с удовольствием, — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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