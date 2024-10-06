Олег Кононов — после матча с «Уралом»: у «Торпедо» есть характер

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» высказался о характере команды. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, автозаводцы отыгрались на 90+6-й минуте.

— Складывается ощущение, что команда системно плохо играет в первом тайме.

— Первый тайм обычно получается не таким зрелищным, как второй. По ходу игры мы прибавляем, во втором тайме играем лучше. Это значит, что у нашей команды есть характер», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 13 матчей. Торпедовцы заработали 23 очка и располагаются на второй строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 25 очков.