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Олег Кононов — после матча с «Уралом»: у «Торпедо» есть характер

Олег Кононов — после матча с «Уралом»: у «Торпедо» есть характер
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» высказался о характере команды. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, автозаводцы отыгрались на 90+6-й минуте.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Секулич – 16'     1:1 Нетфуллин – 90+6'    

— Складывается ощущение, что команда системно плохо играет в первом тайме.
— Первый тайм обычно получается не таким зрелищным, как второй. По ходу игры мы прибавляем, во втором тайме играем лучше. Это значит, что у нашей команды есть характер», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 22 очка за 13 матчей. Торпедовцы заработали 23 очка и располагаются на второй строчке. На первом месте находится тульский «Арсенал», у которого 25 очков.

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