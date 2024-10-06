Байрамян: мне нравятся розыгрыши «Ростова» от ворот. От них больше пользы, чем вреда
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о розыгрышах командой мяча от ворот, один из которых привёл к голу в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+4'
— «Ростов» «привёз» себе гол розыгрышем от ворот. Считаешь, что от этого больше пользы?
— Мы должны это делать, мы это тренируем. Плюс нам это нравится. А этот гол — случай. Умяров прочитал в подкате, ещё четыре раз прочитай он так — Глебов бы поднял мяч. Спросите у любого футболиста, все любят играть в короткий пас. Пользы больше, чем вреда, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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