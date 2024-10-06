«Реал» открыт для подписания нового защитника после травмы Карвахаля — де Мон

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием зимой нового футболиста на позицию правого защитника после того, как Даниэль Карвахаль получил тяжёлую травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0), из-за которой он пропустит оставшуюся часть сезона. Об этом сообщает журналист Рамон де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, до открытия зимнего трансферного окна на позиции правого защитника будет выступать Лукас Васкес, а также периодически на ней будет играть Эдер Милитао.

Ранее мадридский клуб сообщил, что у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

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