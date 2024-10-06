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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о ничьей в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о ничьей в матче с «Пари НН»
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Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал ничью с «Пари НН», а также оценил свой гол в матче.

«Когда мы пропустили мяч, то немного потеряли концентрацию. Не первый раз у нас появляются проблемы именно во вторых таймах. Уже в пятый или шестой раз мы выходим с пониженным уровнем концентрации. Но это футбол, здесь бывает всякое. Нам нужно двигаться дальше.

Нам нужно было или удерживать счёт 2:1, или забивать третий. У нас были все шансы для этого, но мы ими не воспользовались и получили заслуженное наказание.

Могу лишь сказать, что свои результативные действия я бы лучше обменял на победу нашей команды», — цитирует Лончара Metaratings.ru.

Напомним, «Акрон» и «Пари НН» встретились 5 октября, игра завершилась со счётом 2:2.

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