«Локомотив» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 10 матчей. «Крылья Советов» заработали 11 очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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