Александр Ерохин прокомментировал пенальти в матче с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пояснил причины назначения пенальти в ворота «Оренбурга» после толчка в штрафной от защитника Андрея Малых.

«Толчок был, да. Со стороны по-разному смотрится такой эпизод. Но соперник локтем попал в больное место, поэтому чуть-чуть неприятно было. А так… фол был, по-моему, пенальти по делу. Надо было оказывать давление на защитников при наших атаках, движения добавить впереди.

Могли и в первом тайме забить. Но не хватало открываний, точных завершающих ударов. Что касается голевых моментов, то во втором тайме добавили в этом компоненте», — приводит слова Ерохина издание «РБ Спорт».

Напомним, в матче между «Зенитом» и «Оренбургом» победу одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0. Победу принёс гол Густаво Мантуана. Сейчас «Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ.