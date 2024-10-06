Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Ерохин прокомментировал пенальти в матче с «Оренбургом»

Александр Ерохин прокомментировал пенальти в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пояснил причины назначения пенальти в ворота «Оренбурга» после толчка в штрафной от защитника Андрея Малых.

«Толчок был, да. Со стороны по-разному смотрится такой эпизод. Но соперник локтем попал в больное место, поэтому чуть-чуть неприятно было. А так… фол был, по-моему, пенальти по делу. Надо было оказывать давление на защитников при наших атаках, движения добавить впереди.

Могли и в первом тайме забить. Но не хватало открываний, точных завершающих ударов. Что касается голевых моментов, то во втором тайме добавили в этом компоненте», — приводит слова Ерохина издание «РБ Спорт».

Напомним, в матче между «Зенитом» и «Оренбургом» победу одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0. Победу принёс гол Густаво Мантуана. Сейчас «Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ.

Материалы по теме
Сергей Семак заявил о нерешённой проблеме «Зенита», которую он будет разбирать с игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android