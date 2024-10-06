«Реал» может приобрести Александер-Арнольда уже зимой — Sport.es

Мадридский «Реал» может осуществить трансфер правого защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в январе, поскольку нуждается в игроке на эту позицию, способного заменить Даниэля Карвахаля, получившего тяжёлую травму. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, первоначальный план «сливочных» заключался в том, чтобы зимой заключить предварительное соглашение с английским футболистом, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается в июне 2025 года, чтобы грядущим летом он присоединился к ним бесплатно. Однако ввиду травму Карвахаля «Реал» готов заплатить мерсисайдцам определённую сумму за переход Александер-Арнольда.

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