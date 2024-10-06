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Футболистка «Локомотива» Алсу Абдуллина поделилась эмоциями от победы в Кубке России

Футболистка «Локомотива» Алсу Абдуллина поделилась эмоциями от победы в Кубке России
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Футболистка «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина поделилась эмоциями от победы в Кубке России. В финале красно-зелёные обыграли ЦСКА.

«Потрясающие эмоции. Поэтому я здесь – чтобы помогать команде выигрывать трофеи. Я очень рада, что мы забрали кубок. Мы сильно настраивались на эту игру. Хорошо, что нам удалось забить два быстрых мяча. Это дало уверенность нашей команде. Мы боролись на каждом участке поля, мы – большие молодцы!» — приводит слова Абдуллиной «Советский спорт».

Финальный матч женского Кубка России по футболу состоялся вчера, 5 октября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Красно-зелёные одержали уверенную победу со счётом 2:0.

ЖФК «Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Ранее железнодорожницы выигрывали этот трофей в 2020 и 2021 годах.

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