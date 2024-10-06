Сутормин: спокойно отношусь к формату Кубка России — мы не столько играем, как в Европе

Игрок футбольного клуба «Ростов» Алексей Сутормин поделился мыслями о текущем формате Фонбет Кубка России.

«Спокойно отношусь к формату Кубка. Есть формат — играем. Будет другой формат, будем по-другому играть. Честно, всё равно. Есть регламент. Лично я его соблюдаю и играю. Мы не столько играем, как люди в Европе. Нормально в целом», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России. Команда Валерия Карпина набрала 10 очков за пять игр. В одной группе с ростовчанами также выступают «Локомотив», «Химки» и «Оренбург».