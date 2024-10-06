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Агент Николсона отреагировал на новость о просьбе игрока не вызывать его в сборную Ямайки

Агент Николсона отреагировал на новость о просьбе игрока не вызывать его в сборную Ямайки
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию, что футболист попросил не вызывать его в сборную Ямайки на октябрьский сбор.

— Правда ли, что Николсон попросил не вызывать его в сборную, чтобы продолжить тренироваться в «Спартаке»?
—Да, Шамар не едет в сборную в октябре — это было согласовано с тренером и федерацией. Сейчас у сборной Ямайки не отбор на чемпионат мира, а первый раунд Лиги наций.

На данный момент упорная работа является наиболее важным процессом для Шамара, для «Спартака» и для национальной команды. Наступил большой сезон с борьбой за титул и Кубок России, и, конечно же, за квалификацию со своей страной на чемпионат мира 2026 года», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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