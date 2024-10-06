«Я разочарован». Магуайр — о невызове в сборную Англии на матчи Лиги наций

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на отсутствие своей фамилии в заявке сборной Англии на октябрьские матча Лиги наций.

«Он [Ли Карсли] сказал мне, что я важная часть будущего. Но он просто хочет посмотреть, как играют другие ребята из этого созыва. Карсли не хочет брать меня, если я не выйду на поле ни в одной из игр, что вполне справедливо.

Конечно, я разочарован. Хочу играть в каждой игре за сборную Англии. Но понимаю, что он имеет в виду. Мне необходимо доказать, что выгляжу хорошо, когда нахожусь на поле, и не дать ему возможности не включать меня в состав», — приводит слова Магуайра ESPN GB.

В октябре сборная Англии сыграет с Грецией (10 октября) и Финляндией (13 октября).

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