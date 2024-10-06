Экс-игрок «Динамо» Танасиевич: Станкович и Абаскаль — это разные уровни

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич высказался о разнице между нынешним главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем и экс-наставником красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Не хочу сравнивать Станковича с Абаскалем, Деян уже выиграл чемпионство с «Ференцварошем», а кого тренировал Абаскаль, я не знаю. Это разные уровни. «Спартак» в этом сезоне играл очень хорошо, но где-то не повезло. После окончания первой части чемпионата можно будет делать выводы. Потому что пока пара игр серьёзно меняет положение в турнирной таблице. Станкович сам разберётся, но ему будет нелегко, о чём я сразу сказал, когда он подписал контракт», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом. После 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 19 очков и на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. После пяти туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-белые заработали 12 очков и располагаются на первой строчке в квартете А.