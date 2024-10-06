Капитан «Торпедо» Нетфуллин высказался о ничьей с «Уралом»

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (1:1).

— До перерыва у «Торпедо» практически не было моментов. Всего один удар в створ. Это было ожидаемо или стало откровением?

— Нет, откровения в этом не было. Мы понимали, как будет действовать «Урал», но сами сыграли невнятно — слишком закрыто и, возможно, чересчур низко. Нам не хватало тех движений, как у соперника. Они чётко понимали, как действовать в каждой зоне. Для нас это была полезная игра, надеюсь, мы извлечём правильные уроки. Нужно играть более агрессивно, быстрее принимать решения под давлением и правильно располагаться, когда мы владеем мячом.

— В перерыве произошли три замены, и «Торпедо» стало играть уже иначе...

— В какой-то степени да. Не могу сказать, что на 100% всё изменилось, но замены повлияли. Мы пытались переломить ход игры, но нужно отдать должное «Уралу» — они не позволяли нам создавать много моментов. Мы, естественно, недовольны тем, что мало создаём впереди, но работаем над этим. Надеюсь, в следующих матчах сможем играть по-другому. Хотелось бы действовать первым номером, хотя понятно, что разные соперники требуют разных подходов. Но постоянно начинать игры, пропуская первыми, не приведёт к хорошему результату, — приводит слова Нетфуллина пресс-служба клуба на официальном сайте.