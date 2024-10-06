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Капитан «Торпедо» Нетфуллин высказался о ничьей с «Уралом»

Капитан «Торпедо» Нетфуллин высказался о ничьей с «Уралом»
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Комментарии

Полузащитник московского «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал ничейный результат матча 13-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Секулич – 16'     1:1 Нетфуллин – 90+6'    

— До перерыва у «Торпедо» практически не было моментов. Всего один удар в створ. Это было ожидаемо или стало откровением?
— Нет, откровения в этом не было. Мы понимали, как будет действовать «Урал», но сами сыграли невнятно — слишком закрыто и, возможно, чересчур низко. Нам не хватало тех движений, как у соперника. Они чётко понимали, как действовать в каждой зоне. Для нас это была полезная игра, надеюсь, мы извлечём правильные уроки. Нужно играть более агрессивно, быстрее принимать решения под давлением и правильно располагаться, когда мы владеем мячом.

— В перерыве произошли три замены, и «Торпедо» стало играть уже иначе...
— В какой-то степени да. Не могу сказать, что на 100% всё изменилось, но замены повлияли. Мы пытались переломить ход игры, но нужно отдать должное «Уралу» — они не позволяли нам создавать много моментов. Мы, естественно, недовольны тем, что мало создаём впереди, но работаем над этим. Надеюсь, в следующих матчах сможем играть по-другому. Хотелось бы действовать первым номером, хотя понятно, что разные соперники требуют разных подходов. Но постоянно начинать игры, пропуская первыми, не приведёт к хорошему результату, — приводит слова Нетфуллина пресс-служба клуба на официальном сайте.

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