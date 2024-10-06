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Макс Эберль прокомментировал слова Дитмара Хаманна о Гарри Кейне

Макс Эберль прокомментировал слова Дитмара Хаманна о Гарри Кейне
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Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о критике Гарри Кейна Дитмаром Хаманном.

«Диди Хаманн – это как шум в ушах. Он появляется каждые три дня», – приводит заявление Эберля издание Goal.

Напомним, ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал игру нападающего «Баварии» Гарри Кейна. Он заявил, что Кейн по-прежнему должен доказать, что стоит € 100 млн.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провёл пять матчей в Бундеслиге. Игрок отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша пройдёт на стадионе «Баварии» в Мюнхене. После двух туров главного европейского клубного турнира подопечные Венсана Компани набрали три очка.

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