Макс Эберль прокомментировал слова Дитмара Хаманна о Гарри Кейне

Директор «Баварии» Макс Эберль высказался о критике Гарри Кейна Дитмаром Хаманном.

«Диди Хаманн – это как шум в ушах. Он появляется каждые три дня», – приводит заявление Эберля издание Goal.

Напомним, ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн раскритиковал игру нападающего «Баварии» Гарри Кейна. Он заявил, что Кейн по-прежнему должен доказать, что стоит € 100 млн.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провёл пять матчей в Бундеслиге. Игрок отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша пройдёт на стадионе «Баварии» в Мюнхене. После двух туров главного европейского клубного турнира подопечные Венсана Компани набрали три очка.