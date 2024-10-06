Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии»

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии»
Комментарии

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Лероя Зане. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые проявляли интерес к немецкому футболисту на протяжении последних двух сезонов, однако мюнхенцы запрашивали большую сумму денег за трансфер игрока. Действующий контракт Зане заканчивается уже грядущим летом, в связи с чем шансы каталонского клуба на подписание вингера значительно увеличились.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Лерой Зане может вернуться в чемпионат Англии

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android