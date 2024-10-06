«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Баварии»

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием 28-летнего крайнего нападающего «Баварии» Лероя Зане. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые проявляли интерес к немецкому футболисту на протяжении последних двух сезонов, однако мюнхенцы запрашивали большую сумму денег за трансфер игрока. Действующий контракт Зане заканчивается уже грядущим летом, в связи с чем шансы каталонского клуба на подписание вингера значительно увеличились.

В нынешнем сезоне Зане принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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