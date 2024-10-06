Николай Волошин назначен главным судьёй матча «Сочи» — «Чайка»

Судья Николай Волошин назначен главным арбитром матча Первой лиги (ФНЛ) «Сочи» — «Чайка».

«На матчах с участием «Сочи» арбитр из Смоленска ранее работал пять раз. В этих играх наша команда одержала одну победу (над «Рубином» — 3:0 в 2019 году), дважды сыграла вничью и дважды уступила», — говорится в официальном заявлении клуба в социальных сетях.

Арбитр судит матчи Первого дивизиона с 2013 года. На данный момент на его счету 105 игр этого турнира.

Всего же в профессиональной карьере в активе у арбитра 262 матча разного уровня, в которых он показал 954 жёлтых и 31 красную карточку. Назначил 49 пенальти.

Напомним, игра состоится уже сегодня, 6 октября, в рамках 13-го тура Первой лиги.