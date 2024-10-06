«Челси» организует собрание, чтобы определить будущее двух футболистов в команде

Руководство «Челси» проведёт собрание в декабре, чтобы определить будущее в клубе для 27-летнего левого защитника Бенджамина Чилуэлла и 20-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеки. Об этом сообщает Caught Offside.

Подчёркивается, что интерес к Чилуэллу проявляет «Манчестер Юнайтед». Контракт защитника с «Челси» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Трудовое соглашение Чуквуэмеки рассчитано до лета 2028 года. Его рыночная стоимость оценивается Transfermarkt в € 15 млн.

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