«Реал» объявил о продлении контракта с Карвахалем до 2026 года

Мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 32-летним правым защитником Даниэлем Карвахалем до 30 июня 2026 года. Об этом информирует официальный сайт «сливочных».

«Мадридский «Реал» хочет выразить Карвахалю всю свою поддержку и желает ему скорейшего выздоровления, чтобы как можно скорее снова увидеть его на футбольном поле», — написано в заявлении «Королевского клуба».

Напомним, вчера, 5 октября, испанский защитник получил тяжёлую травму в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0). Сегодня, 6 октября, «Реал» сделал заявление, в котором сообщил, что у Карвахаля разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

Карвахаль выступает в составе взрослой команды «сливочных» с 2013 года. За этот период он принял участие в 427 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами.

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