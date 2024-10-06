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«Факел» — «Динамо» Мх: воронежцы провели тройную замену на 34-й минуте игры

«Факел» — «Динамо» Мх: воронежцы провели тройную замену на 34-й минуте игры
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются воронежский «Факел» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 19'     1:1 Альшин – 51'    

На 34-й минуте матча главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов сделал тройную замену. Вместо Сергея Божина, Владимира Ильина и Вячеслава Якимова на поле вышли Алексей Каштанов, Николай Гиоргобиани и Игорь Юрганов.

На данный момент воронежский «Факел» находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Дмитрия Пятибратова имеют в своём активе шесть очков. Махачкалинское «Динамо» располагается на 12-й строчке. Команда набрала 10 очков после 10 туров.

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