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Агент Дивеева: если врачи ЦСКА отпустят Игоря в сборную, он с энтузиазмом поедет

Агент Дивеева: если врачи ЦСКА отпустят Игоря в сборную, он с энтузиазмом поедет
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Агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева Олег Ерёмин рассказал о планах подопечного на выступления за национальную команду.

«Этим занимается ЦСКА, не я. Если врачи разрешат Игорю поехать в сборную, он поедет, даже если не будет матчей. Он всегда с энтузиазмом едет на сборы национальной команды — это же сборная», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Дивеев провёл 13 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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