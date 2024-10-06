Валерий Кечинов: Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь

Бывший футболист Валерий Кечинов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

«Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь. Когда футболист чувствует, что тренер в него верит и доверяет, то играет с вдохновением. Мы прекрасно знали, что Николсон умел и умеет играть, но при Абаскале не было игрового времени, хотя при нём он начинал неплохо. Но потом в него перестали верить, и он сник. Сейчас видим совсем другую картину, где он с лихвой оправдывает оказанное доверие», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.