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Валерий Кечинов: Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь

Валерий Кечинов: Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь
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Бывший футболист Валерий Кечинов оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с ямайским нападающим Шамаром Николсоном.

«Станкович вдохнул в Николсона новую жизнь. Когда футболист чувствует, что тренер в него верит и доверяет, то играет с вдохновением. Мы прекрасно знали, что Николсон умел и умеет играть, но при Абаскале не было игрового времени, хотя при нём он начинал неплохо. Но потом в него перестали верить, и он сник. Сейчас видим совсем другую картину, где он с лихвой оправдывает оказанное доверие», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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