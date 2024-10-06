«В наше время нам бы голову оторвали». Шикунов — об ошибке Одоевского со «Спартаком»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал первый гол красно-белых в ворота «Ростова» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ, забитый после ошибки голкипера ростовчан Даниила Одоевского.

«Подарок от «Ростова» убил интригу. До этого был равный матч, где было какое-то преимущество у «Ростова». Но команда пропускает такой мяч не в первый раз, в прошлом сезоне были такие голы. Это их беда! «Спартак» наиграл на 3:0, но такой счёт является незаслуженным для «Ростова».

В наше время нам бы голову оторвали, если бы мы так разыгрывали. Такого не было раньше. Сейчас «Барселона» разыгрывает так, но там уровень футболистов и игры совсем другой, испанцы могут позволить себе так играть. А на нашем уровне такое не всегда проходит и многие обжигаются», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.