Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В наше время нам бы голову оторвали». Шикунов — об ошибке Одоевского со «Спартаком»

«В наше время нам бы голову оторвали». Шикунов — об ошибке Одоевского со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал первый гол красно-белых в ворота «Ростова» (3:0) в матче 11-го тура РПЛ, забитый после ошибки голкипера ростовчан Даниила Одоевского.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Подарок от «Ростова» убил интригу. До этого был равный матч, где было какое-то преимущество у «Ростова». Но команда пропускает такой мяч не в первый раз, в прошлом сезоне были такие голы. Это их беда! «Спартак» наиграл на 3:0, но такой счёт является незаслуженным для «Ростова».

В наше время нам бы голову оторвали, если бы мы так разыгрывали. Такого не было раньше. Сейчас «Барселона» разыгрывает так, но там уровень футболистов и игры совсем другой, испанцы могут позволить себе так играть. А на нашем уровне такое не всегда проходит и многие обжигаются», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Александр Мостовой: когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android