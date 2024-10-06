«Ювентус» упустил победу над «Кальяри» в концовке матча 7-го тура Серии А
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Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Влахович – 15' 1:1 Марин – 88'
Удаления: Консейсау – 89' / нет
Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, реализовавший 11-метровый удар. Гости отыгрались на 88-й минуте, также забив с пенальти. Гол забил форвард Рэзван Марин.
После этой игры в активе «Ювентуса» стало 13 очков. Команда Тьяго Мотты поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с шестью очками идёт на 15-й строчке.
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