«Ювентус» упустил победу над «Кальяри» в концовке матча 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Отличился сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, реализовавший 11-метровый удар. Гости отыгрались на 88-й минуте, также забив с пенальти. Гол забил форвард Рэзван Марин.

После этой игры в активе «Ювентуса» стало 13 очков. Команда Тьяго Мотты поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» с шестью очками идёт на 15-й строчке.