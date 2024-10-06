«Этот союз был обречён». Генич высказался об увольнении Илича из «Пари НН»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал новость об отставке сербского специалиста Саши Илича c поста главного тренера «Пари Нижний Новгород». Об увольнении тренера руководство нижегородского клуба объявило вчера, 5 октября, после ничьей в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:2).

«Убирать Илича за спортивные результаты, как ни парадоксально, вообще не за что, потому что он обыграл прямых конкурентов, две победы на выезде, команда находится не в зоне вылета, не в зоне стыковых матчей. Думаю, изменения в «Пари НН» не по спортивному результату, а по наполнению — чем живёт команда и раздевалка.

Этот союз был обречён ещё после второго стыкового матча с тульским «Арсеналом», когда Илич красиво оставил «Пари НН» в Премьер‑Лиге и сказал, что в следующем сезоне это будет совсем другой «Пари НН». Думаю, отставка была вопросом времени», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке.