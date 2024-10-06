«Пари НН» близок к назначению Гончаренко на пост главного тренера

«Пари НН» близок к подписанию контракта с Виктором Гончаренко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вчера, 5 октября, нижегородский клуб объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Сашей Иличем, который тренировал команду с мая 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 11 очков и расположился на 11-й строчке.

Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.

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