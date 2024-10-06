Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: ради Бальде управленцы «Спартака» сплавили Шамара, а теперь выезжают на нём

Салихова: ради Бальде управленцы «Спартака» сплавили Шамара, а теперь выезжают на нём
Комментарии

Зарема Салихова, экс-супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подчеркнула важность нападающего красно-белых Шамара Николсона для команды.

«Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака». Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за € 2,5 млн в год.

Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Зарема Салихова — о Николсоне: он тонкой душевной организации

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android