Зарема Салихова, экс-супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, подчеркнула важность нападающего красно-белых Шамара Николсона для команды.

«Ради покупки Бальде умелые корпоративные управленцы сплавили Шамара из «Спартака». Много пользы им в итоге от Кейта? Теперь его функции в команде выполняет Довбня, но за другие деньги, Бальде радовался за всех за € 2,5 млн в год.

Амарал не смог сплавить Мартинса и Шамара, а теперь выезжает на них, а Малышев может снова нечленораздельно вещать после победных игр», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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