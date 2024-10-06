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Валерий Кечинов: пропущенный гол после ошибки Одоевского шокировал футболистов «Ростова»

Валерий Кечинов: пропущенный гол после ошибки Одоевского шокировал футболистов «Ростова»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+4'    

«Ошибка Одоевского предрешила исход матча «Спартак» — «Ростов». До пропущенного гола «Ростов» играл не хуже красно-белых, а эта ошибка нарушила все планы ростовчан и повлияла на окончательный счёт. Этот гол шокировал футболистов «Ростова», а игроки «Спартака» почувствовали уверенность и пошли вперёд, где Николсон здорово реализовал два момента. По большому счёту у «Спартака» больше не было ударов. Получается, залетело всё, что пробили и создали», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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