Валерий Кечинов: пропущенный гол после ошибки Одоевского шокировал футболистов «Ростова»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 3:0.

«Ошибка Одоевского предрешила исход матча «Спартак» — «Ростов». До пропущенного гола «Ростов» играл не хуже красно-белых, а эта ошибка нарушила все планы ростовчан и повлияла на окончательный счёт. Этот гол шокировал футболистов «Ростова», а игроки «Спартака» почувствовали уверенность и пошли вперёд, где Николсон здорово реализовал два момента. По большому счёту у «Спартака» больше не было ударов. Получается, залетело всё, что пробили и создали», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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