«Теперь он выигрывает для нас матчи». Артета высказался о результативности Хаверца

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о результативности нападающего «канониров» Кая Хаверца, забивающего в семи домашних встречах лондонского клуба подряд.

«Когда он тренируется, он хочет большего и не удовлетворён тем, что делает, поэтому он по-прежнему находится на другом уровне. Очевидно, что его окружают невероятные игроки, но что-то изменилось и в нём. Действительно чувствуется эта уверенность, которую он показывает на футбольном поле, и благодаря которой выигрывает футбольные матчи. Это здорово», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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