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Шикунов: ЦСКА прорвёт в игре с «Динамо» — у армейцев лучшая защита и монстр на воротах

Шикунов: ЦСКА прорвёт в игре с «Динамо» — у армейцев лучшая защита и монстр на воротах
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от предстоящего матча между московскими «Динамо» и ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 6 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, ЦСКА должно прорвать в матче с «Динамо» — армейцы играют выстроено. Марко Николич — красавец, выстроил своих футболистов. У команды всё в порядке сзади. Я считаю, что у ЦСКА лучшая защита в РПЛ. Трио Дивеев — Роша — Мойзес — это лучшее трио в чемпионате. А за ними играет… Его вратарём нельзя назвать! Это какой-то монстр! А также у ЦСКА всё отлично впереди и хороший подбор игроков.

У «Динамо» же много проколов. Команда может весело играть в атаке, но всегда есть проблемы в обороне. Для команды, которая борется за чемпионство, недопустимо пропускать каждый матч по два-три мяча. Нужна ещё дисциплина, её не хватает в обороне. Не думаю, что будет разгром, но ЦСКА победит, а «Динамо» удастся забить один гол, потому что имеет качественных футболистов. Армейцы воспользуются проблемами динамовцев в обороне. Николич это прочитает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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