Тен Хаг ответил на вопрос об оказываемом на него давлении перед игрой с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно давления, которое оказывается на него перед матчем 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6 октября). Ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландского специалиста могут отправить в отставку после этой игры.
«Давление? Каждая игра важна, поэтому не стоит придавать этому слишком большое значение. Мы спокойны и собранны. Нам нужно совершенствоваться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
После шести матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и занимает 14-е место.
Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: