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Тен Хаг ответил на вопрос об оказываемом на него давлении перед игрой с «Астон Виллой»

Тен Хаг ответил на вопрос об оказываемом на него давлении перед игрой с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно давления, которое оказывается на него перед матчем 7-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (6 октября). Ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландского специалиста могут отправить в отставку после этой игры.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

«Давление? Каждая игра важна, поэтому не стоит придавать этому слишком большое значение. Мы спокойны и собранны. Нам нужно совершенствоваться», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

После шести матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и занимает 14-е место.

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