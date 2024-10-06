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«Динамо» Москва — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 19:00

«Динамо» Москва — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 6 октября, состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Динамо» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 10 матчей. ЦСКА заработал 17 очков и располагаются на шестой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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