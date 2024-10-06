Иван Таранов: ЦСКА сейчас выглядит предпочтительней «Динамо»

Бывший футболист Иван Таранов высказался о противостоянии ЦСКА и московского «Динамо».

«Надеюсь, что ЦСКА в матче с «Динамо» покажет все свои лучшие качества. Армейцы сейчас выглядят предпочтительней, чем динамовцы. Думаю, что будет атакующий футбол, ведь «Динамо» — бегущая вперёд команда, а ЦСКА имеет хорошую оборону и может неплохо реализовать свои возможности в контратаках.

Будет интересно понаблюдать за этим противостоянием, ведь встретятся два амбициозных и молодых европейских тренера, которые недалёки от русских. Оба специалиста импонируют в качестве тренеров», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ЦСКА располагается на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, «Динамо» занимает четвёртую строчку рейтинга.