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В «Ювентусе» ответили, останется ли Погба в клубе

В «Ювентусе» ответили, останется ли Погба в клубе
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Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос, останется ли полузащитник Поль Погба в клубе после того, как его дисквалификация за употребление допинга была сокращена с четырёх до полутора лет.

«Нам нужно дождаться окончательного результата апелляции. Затем мы примем решение. Он [Погба] был отличным игроком, но давно не выходил на поле», — приводит слова Джунтоли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее в СМИ появлялась информация, что интерес к французскому футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии и США.

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