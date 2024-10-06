Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Ротенберг: академия «Локомотива» считается одной из лучших в России

Борис Ротенберг: академия «Локомотива» считается одной из лучших в России
Комментарии

Директор Департамента развития молодёжного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг заявил, что академия железнодорожников является одной из лучших в стране.

«Приятно, что много воспитанников играет в основе «Локомотива». Это большая работа всего клуба. Можно сказать, что ведётся системная работа. Академия «Локомотива» считается одной из лучших в России. Нам приятно, что ребята выходят на большое поле за основную команду и показывают достойную игру. Нужно выделить всех сотрудников нашего клуба. Это не только академия, а департамент, юристы, бухгалтеры и каждый человек, который приносит пользу для общего результата», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Анатолий Бышовец: нужно отмечать не только академию «Локомотива», но и селекцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android