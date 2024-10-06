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Борис Ротенберг: «Локомотив» — это будущее, воспитанники здесь получают большой шанс

Борис Ротенберг: «Локомотив» — это будущее, воспитанники здесь получают большой шанс
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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг поделился мыслями о будущем выпускников академии футбольного клуба.

«Нужно отдать должное Юрию Дмитриевичу Нагорных и совету директоров клуба. Было принято стратегическое направление, что мы сейчас занимаемся больше молодёжью и наши воспитанники получают большой шанс. Были времена, когда это было намного тяжелее. Сейчас «Локомотив» — единственный клуб, который ставит на своих воспитанников. Нужно уточнить, что клуб к этому был готов. Академия не только в этом году дала футболистов, но и в каждом году даёт перспективных игроков. При этом не только для основы «Локомотива», но и для других команд РПЛ. На сегодняшний день «Локомотив» — будущее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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