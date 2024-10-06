Борис Ротенберг оценил прогресс Алексея Батракова в «Локомотиве»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Ротенберг-младший рассказал о перспективах атакующего полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Алексей Батраков это заслужил. Это талантливый и скромный парень. Бывают такие футболисты, которые о себе громко говорят. Лёша в этом плане молодец, всё доказывает на футбольном поле. Лидер в тишине. Не так много говорит в прессе. Надо отдать должное его родителям, которые прекрасно его воспитали. Я пару раз общался с Лёшей — очень хороший и воспитанный парень. Многие говорят про Батракова и Ракова, но в «Локомотиве» будущее обеспечено, у нас будут новые Батраковы и Раковы. Всем желаю чуть-чуть потерпеть. Думаю, новые звёздочки скоро появятся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.