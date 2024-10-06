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Ротенберг: было приятно играть в «Локо» со звёздами, но наша работа — воспитывать талантов

Ротенберг: было приятно играть в «Локо» со звёздами, но наша работа — воспитывать талантов
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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола ФК «Локомотив» Борис Борисович Ротенберг отметил важность появления новых талантливых футболистов в России.

— Что приятнее: иметь большого футболиста, как Крыховяк, или иметь своего воспитанника Батракова?
— Это вопрос с хитрецой. Когда я был футболистом, то приятно играть с большими звёздами, как Крыховяк или Фернандеш. Играть с ними одно удовольствие. Но уже сейчас я в другом качестве, и наша работа — воспитать таланты. В футбольной стране России важно появление новых молодых звёзд. Они у нас в «Локомотиве» не только появляются, но являются лидерами российского футбола. Этим нужно гордиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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