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Алсу Абдуллина назвала футболиста РПЛ, который ей нравится

Алсу Абдуллина назвала футболиста РПЛ, который ей нравится
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Футболистка «Локомотива» и сборной России Алсу Абдуллина рассказала, какой игрок из Российской Премьер-Лиги ей импонирует.

«Есть ли футболист, которого могу сравнить с собой по манере игры? Мне нравится Тикнизян, он тоже левша, боевитый парень», — приводит слова Абдуллиной «Советский спорт».

Абдуллина вернулась в «Локомотив» минувшим летом. До этого футболистка выступала в составе лондонского «Челси». Отметим, что Алсу уже выступала за «Локомотив», с которым стала чемпионкой России 2021 года и серебряным призёром 2020 года. В составе «Челси» она дважды стала чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и один раз — обладательницей Кубка Англии (2022/2023).

В сезоне-2023/2024 23-летняя Алсу Абдуллина играла за «Париж» на правах аренды. Футболистка дебютировала в Лиге чемпионов. Абдуллина вызывается в сборную России.

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