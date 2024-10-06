Ларин назвал издевательством ситуацию вокруг Осинькина в «Крыльях Советов»

Координатор молодых кадров «Крыльев Советов» Николай Ларин отреагировал на слухи о возможном увольнении российского специалиста Игоря Осинькина с поста главного тренера самарского клуба.

«Я не знаю, от кого зависит это решение. Но то, что сейчас происходит, это неправильно, потому что, если какие-то решения уже есть, Игорь Витальевич не заслужил того, чтобы к нему относились таким образом, как происходит сейчас. Если есть решение, то нужно вызвать тренера и сказать ему об этом, чтобы он был спокоен, а сейчас происходит издевательство над человеком, чему я очень расстроен. Надеюсь, что всё будет нормально и Игорь Витальевич продолжит работать в «Крыльях», потому что он этого достоин. Он много сделал для Самары, делает и ещё будет делать», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что сменить Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может Сергей Игнашевич, ранее возглавлявший «Балтику».

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков. Сегодня, 6 октября, в игре 11-го тура чемпионата России подопечные Осинькина встретятся с «Локомотивом». Игра начнётся в 16:30 мск.

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