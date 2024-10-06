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Шикунов: Глебов, Голенков и Осипенко хотели уйти в большие клубы, это повлияло на «Ростов»

Шикунов: Глебов, Голенков и Осипенко хотели уйти в большие клубы, это повлияло на «Ростов»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мыслями о ситуации в футбольном клубе «Ростов».

«Ростов» начал здорово сезон, раздавив «Крылья Советов» и сыграв вничью с ЦСКА. Команда выглядела агрессивно и выстроенно, но потом всё сломалось. Может, на форму команды повлияли несовершившиеся трансферы. Слишком много шума было вокруг Глебова, Голенкова и Осипенко. Я в августе в шутку сказал, что Глебов перешёл в «Спартак». Сколько об этом говорили? Вчера он забивал как настоящий спартаковец. Осипенко собрался в «Краснодар», и Голенков в ЦСКА. Это как-то дёрнуло футболистов и всю команду. Эти игроки хотели попасть в большие клубы. Просто так ничего в футболе не бывает», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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