Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).

«От «Зенита» все ждут побед во всех турнирах – и в чемпионате, и в Кубке, и в Суперкубке. Игрокам нужно всё время выкладываться на максимуме. Не всегда получается. Да и соперникам не надо дополнительно настраиваться на чемпиона страны. Ну и нельзя забывать о таком понятии, как недооценка. Хочешь — не хочешь, а когда ты понимаешь своё превосходство в классе, в голове сидит мысль о том, что победишь», — сказал наставник изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в матче между «Зенитом» и «Оренбургом» победу одержали сине-бело-голубые со счётом 1:0. Победу принёс гол Густаво Мантуана. Сейчас «Зенит» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ.