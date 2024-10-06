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Генич высказался о возможном назначении Слишковича в «Оренбург»

Генич высказался о возможном назначении Слишковича в «Оренбург»
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич прокомментировал слухи о возможном назначении экс-тренера «Спартака» Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Насколько знаю, у Слишковича был выбор между «Оренбургом» и «Пари НН», в итоге выбор пал на «Оренбург». Он уже точно там, осталось только официально об этом объявить», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

3 октября «Оренбург» объявил об уходе Давида Деограсии с должности главного тренера команды. После этого появилась информация о том, что Слишкович является кандидатом на вакантный пост. Ранее он исполнял обязанности главного тренера «Спартака».

«Оренбург» после 11 сыгранных матчей располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

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