Ларин: Осинькин — суперспециалист, которому нужно создавать условия для работы

Футбольный функционер и координатор молодых кадров «Крыльев Советов» Николай Ларин высоко оценил профессиональные качества главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.

«К нему давно приклеился ярлык тренера по работе с молодыми игроками, а я считаю, что он в целом суперспециалист. Но его жизненный путь сложился так, что он больше работал с молодыми игроками. Он понимает, когда и в какой момент давать дорогу молодому или пока рано. Поэтому он добился таких успехов во всех командах, с которыми работал. Для такого тренера нужно создавать все условия для плодотворной работы, иначе он не сможет раскрыть весь потенциал», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

59-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Крыльев Советов» летом 2020 года. За этот период под его руководством самарский клуб провёл 173 матча во всех турнирах, в которых он 80 раз одержал победу, 30 раз сыграл вничью и 63 раза потерпел поражение.

После 10 матчей Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков. Сегодня, 6 октября, в игре 11-го тура чемпионата России подопечные Осинькина встретятся с «Локомотивом». Игра начнётся в 16:30 мск.

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