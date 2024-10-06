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Джордан Хендерсон может вернуться в Англию

Джордан Хендерсон может вернуться в Англию
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«Сандерленд», выступающий в английском Чемпионшипе, рассматривает вариант с подписанием контракта с 34-летним полузащитником «Аякса» Джорданом Хендерсоном. Футболист является воспитанником «Сандерленда». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, полузащитник недоволен количеством своего игрового времени в нидерландском клубе. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых провёл на поле 810 минут. В этих встречах Хендерсон отметился двумя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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